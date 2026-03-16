タレントの中川翔子さんは3月16日、自身のInstagramを更新。「人生最大の夢のひとつ」が実現したことを報告し、写真を公開しました。【写真＆画像】「人生最大の夢のひとつ」が実現した中川翔子「一生の思い出をつくりにいくんだ！」中川さんは「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！それは！後楽園ゆうえんち東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！」と報告。「お散歩遠出する勇気がなかなか出な