中国外交部の林剣報道官は3月16日の定例記者会見で、ホルムズ海峡に関する質問を受け、「ホルムズ海峡とその周辺海域では最近になり、緊張が高まっている。貨物やエネルギー貿易の国際的なルートに影響が及び、地域および世界の平和と安定が損なわれている。中国は関係各国に対して、軍事行動を直ちに停止し、緊張状態の一層のエスカレーションを回避し、地域情勢の動揺が世界経済の発展に一層の悪影響を及ぼすことのないよう、こ