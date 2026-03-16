5年ぶりの刷新となった「HIPERMAX S」はどう変わった？多くのクルマはモデルライフ途中にマイナーチェンジ、改良などと呼ばれるアップデートが行われます。販売のテコ入れ、ユーザーからのフィードバック、走りの熟成……理由はさまざまですが、その根底には「より良いモノを提供したい」という思いがあるのでしょう。カスタマイズの世界もその考えは同じですが、クルマよりも短いスパンで開発され、自動車メーカーを超えた幅