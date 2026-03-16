「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）3月14日（土）放送は、逆境に立たされた人間の強さを測るチャレンジ企画、第8回「バカヤロウ徒競走」前編。今回は、ロングサイズ伊藤（や団）、森本晋太郎（トンツカタン）、こたけ正義感、栗谷（カカロニ）の4組が挑戦するが、まさかのマジ報告で延長戦の末に涙！？【動画】詐欺で1300万円騙され…カカロニ栗谷、借金1000万円返済のためバイトもカカロニ栗谷、詐欺被害で借金…涙のバカヤロ