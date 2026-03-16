3月16日午後、静岡県沼津市の市道で、軽乗用車が歩行者をはねる事故がありました。 歩行者は死亡が確認され、警察は軽乗用車を運転していた男を逮捕しました。 過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、沼津市戸田に住む無職の男（80）です。 警察によりますと、男は3月16日午後3時半頃、沼津市戸田の市道で軽乗用車を運転中、近くに住む歩行者の女性（65）をはね、けがをさせた疑いが持たれています。 午後3時半過ぎ、通