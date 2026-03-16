年々、サケの漁獲量が減少している新潟県三条市の五十嵐川。こうした中、3月16日、長沢小学校の3年生と4年生23人が地元の漁協の協力を得て、体長5cmほどの稚魚約1万匹を五十嵐川に放流しました。この取り組みに合わせ、総合学習の一環としてサケを卵から育てサケとの関わりなどについても学んできた児童たち。【児童】「うれしい気持ちもあるけど、悲しい気持ちもある。元気に育ってくれたので、元気に戻ってほしい」縄文時代には