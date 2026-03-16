１６日午前１０時１０分頃、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で、プレジャーボート２隻が相次いで転覆した。第１１管区海上保安本部によると、２隻に乗っていた高校生１８人と乗組員３人の男女計２１人が海に投げ出され、女子高校生１人と男性船長１人の計２人が死亡。多くの高校生らが負傷している。２隻は、移設工事の抗議活動で使用されることもある「平和丸」（長さ約８メ