「帽振れ」して巡視船「たかとり」を見送る横須賀海上保安部職員ら＝１６日、横須賀市田浦港町横須賀海上保安部に所属し、今月末で解役する巡視船「たかとり」の出港式が１６日、同部巡視船艇基地（横須賀市田浦港町）で開かれた。老朽化によって３７年間の歴史に幕を下ろす最後の航海となった。船長で３等海上保安監の田中康広さん（５１）は「ようやく最後の日を迎え、ほっとしている」と笑顔を見せていた。たかとりは、１９