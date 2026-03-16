神奈川県警本部（資料写真）神奈川県警は１９日付で、所属長級の人事異動を発令する。地域部長に加藤秋人氏が就任し、県警出身者が務めてきた総務部長は新たに警察庁出身者が担う。ストーカーやドメスティックバイオレンス（ＤＶ）といった人身安全関連事案で被害者保護を徹底するため、刑事部に新たな参事官ポストを設け、司令塔役を刑事総務課長から引き継ぐ。