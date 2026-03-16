参院予算委員会は１６日午前から実質審議に入り、高市早苗首相と全閣僚が出席した。自民党の末松信介参院議員は、高市首相に対して米国とイスラエルによる軍事攻撃で先行きが不透明なイラン情勢について質問を行った。「わが国と関係の深い２つの国（米国とイラン）が、明確に?敵と味方?に分かれて紛争が起きてしまった。わが国の国益上は、唯一の同盟国の米国との立場を最大限尊重する必要はあると思います。ただ、わが国に対