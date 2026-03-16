ドル売り継続、ＮＹ原油先物は９６ドル台に反落＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ロンドン午前からのドル売りが継続している。ドル円は159.03レベルに安値を更新。ユーロドルは1.1487レベル、ポンドドルは1.3288レベルにそれぞれ本日の高値を更新。中東危機のバロメーターとなる原油相場は反落している。ＮＹ原油先物は96ドル台で取引されている。 USD/JPY159.09EUR/USD1.1480GBP/USD1.328