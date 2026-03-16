浦和レッズは16日、威嚇行為(メディア関係者への罵声・唾を吐く行為)を行なった当該者1名に対し、ホームゲーム5試合の入場禁止処分を科したことを発表した。クラブによると、J1百年構想リーグEAST第4節鹿島戦において、後半アディショナルタイムに中継映像のカメラ撮影スタッフに対して、処分対象行為が行われたことを、カメラ撮影スタッフ本人が確認したという。そして、試合後に中継映像の制作会社からクラブ広報担当スタッ
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