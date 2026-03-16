WBC準々決勝で敗退した侍ジャパンのロサンゼルス五輪への出場権がXで話題になっている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 2028年に開催されるロサンゼルス五輪の出場枠は6枠。既にWBCでアメリカとドミニカ共和国、ベネズエラが出場権を獲得しており、残り3枠のうちアジア、欧州・オセアニアのそれぞれ2枠は2027年11月に開催されるプ