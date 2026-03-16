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3月30日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は祝！まる見え36周年 桜満開！笑顔も満開！今年もお笑い怪獣が大暴れミステリークイズ3時間SP〜！＜19時00分〜21時54分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：明石家さんま劇団ひとり滝沢カレン永瀬廉（King & Prince）丸岡いずみ吉川愛（50音順敬称略）エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュ