俳優の萩原利久、古川琴音、四宮義俊監督が16日、都内で行われたW主演を務めるアニメ映画『花緑青が明ける日に』の舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】緑のワンポイントがカワイイ！スタイリッシュな古川琴音公開から10日が経過。反響を問われると「会社の人が結構見てくれている方が多くて。昔、担当してくださった方が感想を言ってくれた。その人にとって僕の過去作の中でもトップレベルに好きだったみたいで熱弁して