16日、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹さんが自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦のため、アメリカ・マイアミに到着したことを報告しました。【写真を見る】【ずん・飯尾和樹】WBC・侍ジャパン敗退後にマイアミ到着を報告「侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした」飯尾さんは、「ぺっこり88° 侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした」と、野球日本代表の皆さんへ向けての労いの文章を投稿。続けて、「次の