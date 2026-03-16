高知や岐阜などで、桜の開花が発表されました。【画像で見る】お花見あるある“四重苦”とは東京でも、まもなく開花するとみられていますが、今年のお花見の傾向はどのようになるのでしょうか。全国のさくらの開花予想井上貴博キャスター:3月16日、桜の開花マップが発表されました。【ウェザーマップ予想2026さくら開花前線】名古屋：3月17日東京：3月18日福岡：3月20日大阪：3月24日仙台：3月29日新潟：4月2日札幌：4月22日物価