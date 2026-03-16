TBSでは4月6日から、月曜日の夜に2つの新番組がスタートする。21時から（初回放送は20時55分から）は『テレビ×ミセス』、22時からは『プロフェッショナルランキング』を放送する。両番組とも特番として放送を重ね、大好評の声を受けてレギュラー化が決定した。【写真】『プロフェッショナルランキング』チェアマンに坂上忍、プレゼンターに中島健人毎週月曜19時から放送中の『CDTVライブ！ライブ！』を皮切りに、『テレビ×ミ