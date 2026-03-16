3月30日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）は、春の4時間SP。このたび、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。【動画】King Gnu、アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OP担当＆PV解禁Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱する。EXILEは、最新曲をフルサイズでテレビ初披露するほ