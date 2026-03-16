巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が、１７日のヤクルトとのオープン戦（東京Ｄ）で雪辱を果たすと誓った。先発・戸郷の後に４イニング程度を投げる予定となっている。前回登板の１１日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）では１回２安打５失点ＫＯ。「自分の投球ができなかった」と、３四死球で制球にも課題が残った。「反省を踏まえて１週間を過ごした」と、登板後はばらついていたフォームの改善に着