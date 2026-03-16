女優・高梨臨が、愛犬・ぱんちゃんの誕生日を祝福した。高梨は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日はホワイトデー♡ぱんちゃんのお誕生日」とつづり、「ぱんちゃん７さいＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」と愛犬の似顔絵とともにチョコレートでデコレーションされたプレートのショットや、ぱんちゃんが散歩を楽しむ様子などをアップ。「ぱんちゃん、これからも、たくさん遊ぼうね」とつづった。さらに「最