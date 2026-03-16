04 Limited Sazabysが地元・愛知にて主催する野外フェス＜YON FES 2026＞の第1弾出演アーティストが発表された。本フェスは2026年6月20日、21日の2日間にわたり、愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催される。出演アーティストとして発表されたのは、主催者である04 Limited Sazabys自身を含めた計9組。6月20日(土)にはFire EX.、KOTORI、SHANK、THE ORAL CIGARETTESが、6月21日(日)にはBLUE ENCOUNT、