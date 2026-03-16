俳優の萩原利久、女優の古川琴音が１６日、都内でアニメ映画「花緑青（はなろくしょう）が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。町の再開発のため立ち退きを迫られる老舗花火工場を舞台に、敬太郎（萩原）が兄の千太郎（入野自由）、幼馴染のカオル（古川）と過ごす２日間が描く。萩原は、声優初挑戦の本作の反響が上々のようで「前に僕を担当してくれていた事務所のスタッフさんが、ずらーっと感