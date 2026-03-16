sugarが、2026年4月15日に5thシングル「VITAL」をリリースすることを発表した。MV SPOT映像は、現在のsugarの勢いを感じさせ、新作への期待を高める仕上がりとなっている。また、8月15日には東京・Spotify O-WESTにてワンマンライブ＜透明に月を沈めて＞を開催することも決定。こちらはバンドの2周年を記念した公演となり、sugarにとって新たな節目のステージとなりそうだ。■リリース情報5thシングル「VITAL」2026.4.15 RELEASE【