ずん飯尾、日本代表と入れ替わりでマイアミに到着野球日本代表「侍ジャパン」が16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて、4強入りを逃していた。この影響で、現地で侍ジャパンを見られなかった大物芸人がいる。自身のXに無念の思いをつづった。Xに、ローンデポ・パークのスタンドから撮っ