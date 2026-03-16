俳優の萩原利久、古川琴音、四宮義俊監督が16日、都内で行われたW主演を務めるアニメ映画『花緑青が明ける日に』の舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】緑のワンポイントがカワイイ！スタイリッシュな古川琴音四宮監督は新海誠監督作品の『言の葉の庭』や『君の名は』に参加していた。新海監督は本作を鑑賞して「インディーズの精神で商業作品を作り切る理想形のような映画」と称えており、四宮監督は「20代で憧れていた