今年1月、東京・明治座で開幕し、愛知・御園座での公演が続く「氷川きよし特別公演」に出演中の歌手・氷川きよしさんが16日、自身のインスタグラムに投稿。舞台上での数々の写真を公開しました。【写真を見る】【 氷川きよし 】舞台上の姿を多数公開「氷川きよしで居させてくれてありがとう。」感謝の想い綴る第一部では自身のヒット曲「白雲の城」を題材に戦国時代の物語を披露、第二部は歌謡ショーという二部構成の「氷川きよし