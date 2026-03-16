「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）ＷＢＣの準々決勝が１４日、マイアミのローンデポパークで行われ、日本が５対８でベネズエラに敗れた。試合前には、前回大会で日本の世界一に貢献したラーズ・ヌートバー＝カージナルスが侍ジャパンのメンバーと再会し、熱い抱擁を交わす姿があった。ネットフリックスの中継ゲストとして球場を訪れたヌートバー。試合前には、周東佑京、近藤健介ら前回