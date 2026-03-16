人気の定番観光地に今、新しい施設が続々とオープンしています。ターゲットは？そして、その戦略とは？【写真を見る】足元がガラス張り 大涌谷の展望デッキ軽井沢に新施設が誕生「食・過・安」がテーマ山形純菜キャスター：軽井沢に3月17日にオープンするのは「軽井沢T-SITE」です。駅直結なので、軽井沢駅の電車を待つスペースが少ないという課題もクリアできます。また、駅の混雑も緩和でき、「軽井沢T-SITE」で時間も使えると