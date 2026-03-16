日本競輪選手養成所の第129回生（70人、1人不参加）と第130回生（20人）の卒業記念レース初日が16日、伊東温泉競輪場で開催された。男女ともに予選2走が行われ、男子はオープニングレースを制した中村嶺央（20＝千葉）らが準決勝進出。女子は在所1位の小原乃亜（おばら、23＝岩手）が連勝で決勝入りを果たした。17日に男子は準決勝と決勝、女子は決勝が行われる。在所No.1に違わぬ実力を誇示した。競走訓練でトップの48勝を挙