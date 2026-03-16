タレントの西野未姫が3月15日、「スナックさざなみ」にMCとして生出演。AKB48時代の容姿を共演者に絶賛される場面があった。【映像】今も健在？西野未姫の美脚この日は二瓶有加がゲスト。二瓶は佐久間宣行発案のアイドルグループ・DЯAW♡ME（ドローミー）に所属しており、「またアイドルをやれるなんて思ってなかったんですよ」と感謝した。続けて、「私、AKB48さんの14期の研究生を受けてて。一緒にオーディションを受