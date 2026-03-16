俳優のトミー・バストウが１６日、大阪市内でＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の特別番組「ばけばけスペシャルトーク」（２０日、後６・０５）の収録に参加した。ヒロインの高石あかり演じるトキの夫・ヘブン役を演じたバストウだが、この日は丸刈り姿で登場。その激変ぶりに、観覧した１１００人のファンからは驚きの声が上がった。丸刈りの理由は、米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影。バストウが