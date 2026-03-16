知性や冷静さが求められる弁護士役は、俳優の品格やインテリさが問われる役どころです。説得力のある佇まいが、作品全体の完成度を高めます。All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「弁護士役が似合う男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：小泉孝太郎／48票2位にランクインしたの