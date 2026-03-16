元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月16日、自身のInstagramを更新。美男美女の家族ショットを披露しました。【写真】木下優樹菜の家族ショット「かわいいファミリー」木下さんは「春休み最終日は新年初売りで伊東の電気屋さんで買った家電の返金作業をしに大好き静岡へ」とつづり、6枚の写真を投稿。恋人や家族と過ごした静岡旅行の様子を披露しています。1枚目は木下さんの恋人が自撮りで撮影した家族写真をAI