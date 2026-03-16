『パリに咲くエトワール』が3月13日より劇場公開中です。本作は原作のないオリジナル作品であり、『ONE PIECE FILM RED』の谷口悟朗監督、『魔女の宅急便』のキャラクターデザイン・近藤勝也、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の脚本家・吉田玲子という磐石の布陣で送り出されています。前置き：老若男女へ素直におすすめできる「とても丁寧に作られたアニメ」だけど……？その本編は、老若男女に大推薦できる、見た後は元気