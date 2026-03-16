ファッション誌『SPUR』（集英社）の公式Instagramは3月16日、投稿を更新。俳優の綾瀬はるかさんの格好いいモデルショットを公開しました。【画像】綾瀬はるかのデコ出し姿「大好き」同アカウントは「SPUR5月号通常版のカバーに #綾瀬はるか さんが登場。新生ボッテガ・ヴェネタを纏った姿を初公開！」とつづり、1枚の画像を投稿。綾瀬さんがおでこを出し、格好いいメイクをした姿です。斬新なヘアスタイルやおしゃれなコーディネ