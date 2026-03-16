ナッツとは、いわゆる「木の実」のことです。堅い殻に包まれた植物の種子で、そこから発芽して新しい植物体が育つわけですから、当然のように、非常に多くの栄養が凝縮されています。最大の特徴の1つは、コレステロール値を下げると考えられる「オレイン酸」などの健康によい脂質を多く含んでいることです。また、骨や血液の健康維持に役立つマグネシウム、カルシウム、鉄分などのミネラルも豊富に含まれています。さらに、腸内環