スマートフォン向けRPGアプリ『ブルーアーカイブ −Blue Archive−』と「東武動物公園」（埼玉県宮代町）がコラボ。2026年3月14日〜6月14日、期間限定イベント「『ブルーアーカイブ −Blue Archive−』×東武動物公園」が開催されている。【画像】描き起こしビジュアルやコラボグッズ、フード一覧イラストレーターの安曇アキタケ氏が描き起こしたビジュアルが登場。アビドス高等学校とゲヘナ学園に通う10人のキャラクターが、アニ