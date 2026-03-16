「ほげーたいそう」をPRする、左から：マユリカの坂本さん、櫻坂46の森田ひかるさん、マユリカの中谷さんポケモンは、朝起きることが楽しみになる睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep」が「世界睡眠デー」に合わせ、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れた「ほげーたいそう」を発表したことを記念して、Pokemon Sleep就寝前のリラックス「ほげーたいそう」体験会を3月12日に開催した。イベントでは、「ほげーたいそう」の