軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏と明海大の小谷哲男教授が１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、緊迫化する中東のホルムズ海峡情勢について議論した。トランプ米大統領が日本を含む各国にホルムズ海峡への艦船派遣に期待を示したことについて、小谷氏は、名指しされた国の中で日本が初めて首脳会談を行うことに触れ、「（日本に）肯定的な回答を強く求めてくる」との見方を示した。黒井氏は海峡封鎖に関して「イラ