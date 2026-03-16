【漫画】本編を読む当たり前のことと思っていたことが、いざ当事者になってみると思い通りにならないと焦りや自己嫌悪に陥り、自分を卑下してしまう。『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』（鈴木みろ/KADOKAWA）は、結婚して子どもを産み育てていくことが月並みなことと思っていた女性のままならない心情を描いたコミック。YouTubeで配信され大きな話題となった作品を単行本化したものだ。主人公のエリは結婚して3年、毎