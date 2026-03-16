冬コーデは、アウター選びがとっても重要...！そこで今回は、おしゃれも機能性も両立できちゃうRay♥Influencerの「お気に入り冬アウター」をご紹介します♡ どんなコーデにもあわせやすくて、コーデの主役にもできちゃうアイテムに注目です！LOVE BUZZ ITEM vol.48THEME：お気に入りの冬アウターRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえるアウターのなかから、彼女たち