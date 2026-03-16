ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手が１６日、札幌市内で異例の“ナイター練習”を行った。１７日の日本ハム戦（エスコン）に登板するデュプランティエは、札幌に移動後、市内の施設で体を動かす予定だったが、用具の到着が遅れて練習開始は午後６時３０分に。地元の少年野球チームが練習する屋内施設で、キャッチボールなどの調整に取り組んだ。横目で少年たちの動きをチェックしていた右腕は「若きホープたちと同じ空