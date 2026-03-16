女優の郄石あかりが１６日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで開催された「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベントｉｎＢＫ」に出演。主人公「トキ」として約１１００人のファンや共演者らに接する最後の機会で、大粒の涙を流して別れを惜しんだ。イベントのエンディング。ＭＣの高瀬耕造アナウンサーに締めのあいさつを求められたが、郄石は「…」と絶句。言葉の代わりに涙があふれ出た。トキの