16日午後8時38分ごろ、関東地方で震度2の地震がありました。静岡県内では富士市、伊豆の国市、熱海市、伊豆市、函南町、東伊豆町で震度1の揺れが観測されました。この地震による津波の心配はありません。震源地は伊豆大島近海、震源の深さは130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されています。