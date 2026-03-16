中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月16日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は16日の記者会見で、ホルムズ海峡を巡る米国の中国に対する発言を受け、軍事行動の即時停止を改めて関係各国に呼びかけた。林氏は次のように述べた。ホルムズ海峡と周辺海域の最近の緊張は、貨物とエネルギーの国際貿易ルートに影響を及ぼし、地域と世界の平和・安定を損なっている。中国は関係各国に対して軍事行動を即時