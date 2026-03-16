お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演し、株式投資で得た利益について語る場面があった。「投資を始めたきっかけは?」と質問されると、大津は「大学の友達がやってたんですよ。当時、俺は借金で首が回らなくて。そいつが投資のことを教えてくれて、やってみるかって」といい「人生をかけるみたいな感じで、アコムの残高を全部引