ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯」が16日に開幕した。昨年5月以来、2回目の桐生参戦となった大原祥昌（26＝広島）は、オープニングの1Rを2コース差しで1着。圧巻だったのは後半5Rだ。5コースでコンマ11のトップスタートを決めると、スピードを乗せた捲り差しで切れ込んだ。インで先マイした竹間隆晟をバックで捉えて、初日を連勝で滑り出した。レース後は「エンジンの％（2連対率29％）を考