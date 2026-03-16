2.5次元アイドルグループ「すとぷり」などが所属するSTPRが、新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」の始動を14日、YouTube公式チャンネルで発表した。STPRからは、「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」に続く6グループ目の誕生。開設したばかりのYouTube公式チャンネルでの生配信にもかかわらず、いきなり2