フェイスマスクブランド「ルルルン」から、心と肌のコンディションに寄り添う新ライン「ルルルン Repair」が登場。その第一弾として「ルルルン リペア マスク（しあわせの香り）」が2026年3月15日（日）より発売されます。イオン100周年を記念した限定アイテムで、花束を受け取ったときのような幸福感をテーマに開発されたフェイスマスク。香りとスキンケアの両面から、心までやさしく満たしてくれる新しいスキンケア体験が